Путин выступил с важными заявлениями — в России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом — россиянам предложили новую систему начисления пенсий — в Белоруссии уволен глава МВД — Япония требует передать ей Курилы. Все самые интересные и важные новости в России и мира на 29 октября — в обзоре URA.RU:
Путин высказался о поддержке бизнеса, тотальном карантине и борьбе с COVID
- В России на три месяца продлят отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса из некоторых сфер, в частности, общепита. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
- По словам президента, в России не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса.
- Также Путин объявил меры поддержки тем регионам, где не хватает медработников и лекарств.
В России зафиксирован антирекорд по коронавирусу
- За минувшие сутки число больных коронавирусом увеличилось на 17 717 человек, что является новым суточным рекордом.
От коронавируса скончался мэр Уфы
- Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер на 62-м году жизни. По информации пресс-службы мэрии, причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.
Президент Белоруссии уволил главу МВД
- Александр Лукашенко снял с должности главу министерства внутренних дел республики Юрия Караева. Имя приемника пока не названо.
- Ранее Караев резко выразился в отношении протестующих в эфире республиканского телеканала «Беларусь-1».
Во Франции неизвестный устроил резню
- В Ницце три человека погибли и несколько ранены при нападении неизвестного, который устроил резню в церкви Нотр-Дам. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
- Президент России Владимир Путин направил главе Франции Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедию во Франции ужасающей.
Конфликт в Карабахе усилился
- Азербайджан возобновил ракетный обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. По словам местных жителей, город обстреливается круглосуточно.
Япония претендует на Курилы
- Южная часть Курильских островов должна войти в состав Японии. Об этом заявил новый премьер-министр страны Есихидэ Суга. По словам чиновника, по Курилам ведутся переговоры на самом высоком уровне.
В России предложили новую систему начисления пенсий
- Россиянам предложили альтернативную «ранговую» систему начисления пенсий. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников.
- По его мнению, ранжирование позволит россиянам получать более высокие выплаты, чем при нынешней системе начислений.
- В Минтруде РФ заявили, что не поддерживает идею о начислении пенсий по рангам
ПФР готов потратить миллиарды на новые здания
- Пенсионный фонд РФ включил в бюджет на следующий год более 2,6 млрд рублей на реконструкцию и строительство своих зданий в восьми регионах страны.
- В то же время активисты запустили онлайн-петицию, которая призывает «закрыть Пенсионный фонд», как «ненужную структуру».
Молодые российские семьи резко обеднели
- По данным Росстата, 64% молодых семей в России заявили, что им хватает денег только на еду и одежду.
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