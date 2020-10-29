Самое важное в России и в мире на 29 октября. Путин поддержит врачей и бизнес, пенсии россиян хотят считать по-новому, во Франции устроили резню

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке малому бизнесу и медикам в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин выступил с важными заявлениями — в России установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом — россиянам предложили новую систему начисления пенсий — в Белоруссии уволен глава МВД — Япония требует передать ей Курилы. Все самые интересные и важные новости в России и мира на 29 октября — в обзоре URA.RU:

Путин высказался о поддержке бизнеса, тотальном карантине и борьбе с COVID

В России зафиксирован антирекорд по коронавирусу

От коронавируса скончался мэр Уфы

Президент Белоруссии уволил главу МВД

Во Франции неизвестный устроил резню

Конфликт в Карабахе усилился

  • Азербайджан возобновил ракетный обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. По словам местных жителей, город обстреливается круглосуточно.

Япония претендует на Курилы

В России предложили новую систему начисления пенсий

ПФР готов потратить миллиарды на новые здания

  • Пенсионный фонд РФ включил в бюджет на следующий год более 2,6 млрд рублей на реконструкцию и строительство своих зданий в восьми регионах страны.
  • В то же время активисты запустили онлайн-петицию, которая призывает «закрыть Пенсионный фонд», как «ненужную структуру».

Молодые российские семьи резко обеднели

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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