Минздрав региона обеспокоен ситуацией в медучреждениях — остановки общественного транспорта могут больше не обрабатывать — скандальный отец Сергий отказался принимать повестку в СК — экс-министр Сердюков прибудет в Екатеринбург. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге стало больше тяжелых больных COVID
- Число тяжелобольных коронавирусом в Екатеринбурге выросло в 1,5-2 раза по сравнению с весенне-летним периодом, а количество пациентов, находящихся на ИВЛ — в 2-3 раза.
- В тоже время под COVID-госпиталь к 30 октября будет перепрофилирован Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. Это решение привело к недовольству сотрудников учреждения.
- В связи со сложившейся критической ситуацией в поликлиниках, замгубернатора Павел Креков потребовал от главы минздрава области Андрея Карлова и главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова разобраться в причинах появления многочасовых очередей в медучреждениях.
Минздраву области запретили рекламировать вакцину
- Свердловскому минздраву рекомендовали не делать заявлений об успешности вакцины «Спутник V», так как еще не удалось доказать ее эффективность.
- Помимо этого, власти Екатеринбурга обратились в Роспотребнадзор с предложением прекратить обработку остановок транспорта дезинфектантами. Это связано с тем, что растворы на водной основе замерзают и создают неудобства горожанам.
Отца Сергия вызвали на допрос в СК
- Сотрудники СК пытались вручить повестку бывшему схиигумену Сергию, который находится в Среднеуральском женском монастыре. Однако сделать это им не удалось.
В Артемовском избрали нового мэра
- Мэром Артемовского стал спикер думы Артемовского городского округа Константин Трофимов. Его кандидатуру поддержали 15 из 19 депутатов.
Экс-министр Сердюков прибудет в Екатеринбург
- Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков приедет в Екатеринбург, где встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Также Сердюков посетит выставку своей подруги Евгении Васильевой, которая проводится в столице области.
Освобожден руководитель хакерской группы
- Свердловский облсуд освободил из СИЗО одного из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk Константина Козловского. Ему запретили пользоваться интерном и телефоном.
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