29 октября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 30 октября. Выросло число тяжелых больных, Сердюков посетит Екатеринбург

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Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, креков павел
Замгубернатора Павел Креков потребовал разобраться в причинах возникновения очередей в поликлиниках Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минздрав региона обеспокоен ситуацией в медучреждениях — остановки общественного транспорта могут больше не обрабатывать — скандальный отец Сергий отказался принимать повестку в СК — экс-министр Сердюков прибудет в Екатеринбург. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге стало больше тяжелых больных COVID

Минздраву области запретили рекламировать вакцину

Отца Сергия вызвали на допрос в СК

В Артемовском избрали нового мэра

Экс-министр Сердюков прибудет в Екатеринбург

  • Индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков приедет в Екатеринбург, где встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Также Сердюков посетит выставку своей подруги Евгении Васильевой, которая проводится в столице области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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