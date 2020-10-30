Нефть марки Brent вернулась к низким показателям конца мая 2020 года. Она упала на 5%, до 37,55 долларов за баррель. Нефтяные фьючерсы WTI снизились на 6% и составили 35,25 доллара за баррель. При этом к закрытию торговой сессии 29 октября индексы Нью-Йоркской биржи выросли. Так
Стоимость рубля относительно доллара и евро постепенно продолжает расти. К закрытию торгов 29 октября стоимость доллара снизилась до 79,11 рублей за единицу. Цена евро составила 92,24 рубля за единицу. Рынок российских акций также растет. К закрытию сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,58% и составил 2709,04 пункта.
Ситуация в России
Центробанк предложил ввести новый способ накопления пенсий путем индивидуального инвестиционного счета. Одновременно с этим Госдума выступила с инициативой вообще изменить пенсионную систему. По идее Госдумы выдавать пенсию будут, разделяя россиян по рангам. В соцсетях на предложение отреагировали бурным негодованием. Пользователи обвинили власти в намерении ухудшить жизнь пенсионерам.
Сбербанк ухудшил свои прогнозы относительно
По данным на середину октября
Ситуация в мире
Из-за пандемии коронавируса в мире
Соединенные штаты
Прогнозы экспертов
Выборы в США могут повлиять на интерес к российским акциям. Вне зависимости от того, кто выиграет президентскую гонку, интерес к активам РФ вырастет, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Также эксперт уточнил, стоит ли ждать новых антироссийских санкций после выборов.
К концу года рубль ждет обвал. Цена российской валюты может упасть до 85 единиц за доллар, считает главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он заявил, что если кто-то хочет заработать на падении рубля, то еще не поздно купить доллары.
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