Соцсети раскритиковали инициативу по изменению пенсий в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent вернулась к низким показателям конца мая 2020 года. Она упала на 5%, до 37,55 долларов за баррель. Нефтяные фьючерсы WTI снизились на 6% и составили 35,25 доллара за баррель. При этом к закрытию торговой сессии 29 октября индексы Нью-Йоркской биржи выросли. Так индекс Dow Jones увеличился на 0,52% до 26 659,11 пункта.

Стоимость рубля относительно доллара и евро постепенно продолжает расти. К закрытию торгов 29 октября стоимость доллара снизилась до 79,11 рублей за единицу. Цена евро составила 92,24 рубля за единицу. Рынок российских акций также растет. К закрытию сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,58% и составил 2709,04 пункта.

Ситуация в России

Центробанк предложил ввести новый способ накопления пенсий путем индивидуального инвестиционного счета. Одновременно с этим Госдума выступила с инициативой вообще изменить пенсионную систему. По идее Госдумы выдавать пенсию будут, разделяя россиян по рангам. В соцсетях на предложение отреагировали бурным негодованием. Пользователи обвинили власти в намерении ухудшить жизнь пенсионерам.

Сбербанк ухудшил свои прогнозы относительно среднегодового курса рубля . В банке считают, что валюта снизится до 71-73 единиц за доллар. Российский президент Владимир Путин также заявил, что тяжело судить о переменах, которые ждут рубль, если на выборах в США победит Джо Байден.

По данным на середину октября золотовалютные резервы России составили 585 миллиардов долларов. Фонд национального благосостояния — 176 миллиардов долларов, заявил Владимир Путин. При этом страна имеет одну из самых маленьких долговых нагрузок. Совокупный долг РФ составляет 17%.

Ситуация в мире

Из-за пандемии коронавируса в мире рекордно упал спрос на золото . С начала года он составил 2,97 тысяч тонн. Это на 10% меньше показателей прошлого года. Аналогичный минимум в последний раз был зафиксирован в 2009 году. При этом инвестиционный спрос на золото только растет, особенно на китайском и турецком рынке.

Соединенные штаты ужесточили контроль за поставками некоторых продуктов в Россию, Китай и Венесуэлу. Бюро промышленности и безопасности США перед поставками будет устанавливать, может ли товар помочь странам в создании и обеспечении каких-либо систем вооружений. Соответствующие правила вступили в силу 29 октября.

Прогнозы экспертов

Выборы в США могут повлиять на интерес к российским акциям. Вне зависимости от того, кто выиграет президентскую гонку, интерес к активам РФ вырастет, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Также эксперт уточнил, стоит ли ждать новых антироссийских санкций после выборов.

К концу года рубль ждет обвал. Цена российской валюты может упасть до 85 единиц за доллар, считает главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Он заявил, что если кто-то хочет заработать на падении рубля, то еще не поздно купить доллары.