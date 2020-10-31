Россиян предупредили о всплеске заболеваемости после Нового года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 ноября, — 326-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 236-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 447 998, достигнув отметки в 46 347 022. Из них выздороветь удалось уже 33 352 678 пациентам (+197 639). Жертвами COVID-19 стали 1 199 979 человек (+5 294).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 400 395 американцев. Следом идут Индия (8 182 881) и Бразилия (5 535 460). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 618 116.

Вакцина и лекарство

Наличие в России сразу нескольких отечественных вакцин предлагает врачам и гражданам выбор и «возможность маневра». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, аллергикам, гражданам с сопутствующими заболеваниями, а также пожилым и молодым россиянам в силу индивидуальных особенностей могут понадобиться разные препараты.

В случае обострения хронических заболеваний, заражения ОРВИ или гриппом людям следует повременить с вакцинацией. Такое мнение выразил врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов. Перечисленные проблемы со здоровьем являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания.

Коронавирус в России

Правительство РФ выделит из резервного фонда больше 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными пациентами. Еще 16 млрд выплатят врачам и другим работникам за выполнение «особо важных работ» при оказании помощи COVID-положительным.

Генеральная прокуратура России поручила региональным коллегам в УрФО провести проверку по соблюдению мер безопасности в госпиталях, где лечат пациентов с коронавирусом. Поводом для проверки стал взрыв и пожар в кислородной будке в челябинской больнице.

В период пандемии россияне остались без должной помощи. Так говорится в петиции, адресованной президенту РФ Владимиру Путину. Авторы документа призывают главу государства обратить внимание на бездействие Минздрава РФ и правительства.

Пик заболеваемости в регионах придется на начало-середину ноября. В этот период число новых случаев COVID-19 за сутки составит около 20 тысяч. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические меры, Россию после новогодних каникул ждет новый всплеск заражений, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Все дело в том, что вирус практически не передается мимолетными контактами на улице или в магазинах. Основная опасность — праздники в помещениях, дискотеки и офисы. Один заболевший сотрудник, как говорит инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, может заразить до 90% коллег в закрытом пространстве.

Коронавирус в мире

Великобритания и Австрия с начала ноября вводят карантин. В этих странах будут закрыты непродовольственные магазины, пабы и рестораны, будут запрещены массовые мероприятия.

Люди, которые носят очки, гораздо реже заражаются коронавирусом. К такому выводу пришли специалисты из Китая. Говорят, пациентов в очках оказалось очень мало. Среди общего числа больных их всего десять процентов.