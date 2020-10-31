В течение 2020 года рубль просел по отношению к доллару на 22%. Финансовые аналитики предупреждают, что это не предел. 1 ноября доллар стоит 79,52 рубля (+0,83%). Европейская валюта закрепилась на уровне 92,6 рубля (+0,58%). На фоне ослабления рубля подешевела нефть. Январские фьючерсы на марку Brent стоят 37,89 доллара за баррель, бочка WTI стоит 35,77 рубля (-0,97%).
События в России
С 1 ноября в России малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Как сообщили в правительстве РФ, теперь для оформления выплат гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.
Уровнем своей текущей зарплаты
Кабмин выделил из резервного фонда больше 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Еще 16 млрд выплатят за выполнение особо важных работ. Другим распоряжением власти выделят почти 16,1 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам за выполнение «особо важных работ».
События в мире
Победа демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США не улучшит отношения с Россией. Он продолжит санкционную политику против РФ. Об этом URA.RU рассказал политолог Станислав Бышок. Он объяснил это тем, что политическая элита Америки давит на всех президентов США позицией: Россия — это не друг и с ней нужно вести себя жестко.
Россия и Япония с 1 ноября
Прогнозы и мнения экспертов
Самой
Но есть и противоположный прогноз. В беседе с URA.RU финансовый аналитик Дмитрий Голубовский предположил, что курс доллара достигнет 120 рублей к августу 2021 года. Это произойдет, если на президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден, который введет санкции против государственного и корпоративного долгов России.
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