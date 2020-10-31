Уровнем своей зарплаты недовольны 87% россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В течение 2020 года рубль просел по отношению к доллару на 22%. Финансовые аналитики предупреждают, что это не предел. 1 ноября доллар стоит 79,52 рубля (+0,83%). Европейская валюта закрепилась на уровне 92,6 рубля (+0,58%). На фоне ослабления рубля подешевела нефть. Январские фьючерсы на марку Brent стоят 37,89 доллара за баррель, бочка WTI стоит 35,77 рубля (-0,97%).

События в России

С 1 ноября в России малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Как сообщили в правительстве РФ, теперь для оформления выплат гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах.

Уровнем своей текущей зарплаты недовольны большинство жителей России (87%). Каждый шестой желает увеличить свой доход на 10-30%, выяснил сервис «Работа.ру». 22% опрошенных хотят зарабатывать вдвое больше.

Кабмин выделил из резервного фонда больше 8,6 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Еще 16 млрд выплатят за выполнение особо важных работ. Другим распоряжением власти выделят почти 16,1 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам за выполнение «особо важных работ».

События в мире

Победа демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США не улучшит отношения с Россией. Он продолжит санкционную политику против РФ. Об этом URA.RU рассказал политолог Станислав Бышок. Он объяснил это тем, что политическая элита Америки давит на всех президентов США позицией: Россия — это не друг и с ней нужно вести себя жестко.

Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение , приостановленное весной текущего года на фоне распространения коронавируса. Также восстановлены перелеты из РФ в Сербию и на Кубу.

Прогнозы и мнения экспертов

Самой перспективной валютой для сбережений в ноябре может стать рубль. Также инвесторам стоит обратить внимание на евро и китайский юань, считает эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. По его словам, фундаментальные основы экономики России устойчивы, поэтому при нормализации ситуации на внешней орбите рубль может упрочить свои позиции.

Но есть и противоположный прогноз. В беседе с URA.RU финансовый аналитик Дмитрий Голубовский предположил, что курс доллара достигнет 120 рублей к августу 2021 года. Это произойдет, если на президентских выборах в США победит демократ Джозеф Байден, который введет санкции против государственного и корпоративного долгов России.