Президент США Дональд Трамп намекнул, что будет, если он проиграет на выборах Фото: The White House

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

После президентских выборов США 3 ноября навряд ли повторят судьбу Белоруссии, где уже три месяца проходят протесты против действующего лидера Александра Лукашенко. Но исключать этого нельзя. Так журналист Алексей Пивоваров прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о том, готов ли он покинуть пост.

В выпуске «Редакция. News» на YouTube Пивоваров предположил, что в случае победы демократа Джозефа Байдена Трамп может заявить, что результаты фальсифицированы. «Сам Трамп на вопрос: „Готов ли он мирно отдать офис?“, ответил: „Посмотрим, что тогда произойдет“. Может, белорусский правитель уже через неделю покажется нам безобидным мечтателем? Полагаю, все же вряд ли. Полицейского беспредела в США хватает, но лично я не могу представить американское „Окрестино“ [изолятор на Окрестина в Минске, где издевались над митингующими]», — выразил свое мнение Пивоваров.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после выборов главы республики 9 августа. Оппозиция не согласна с официальными данными ЦИК, которая озвучила, что победу одержал Лукашенко. Силовики разгоняют протестующих светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, передает агентство Nation News. Сам Лукашенко также угрожает гражданам расправой, пишет RT. А 3 ноября выборы президента пройдут в США. Некоторые политологи не исключают после них начала гражданской войны. При этом Россия все равно останется под санкционным давлением со стороны Штатов.