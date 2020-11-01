Россиянин в маске Деда Мороза устроил взрыв на рынке

Мужчина в маске Деда Мороза подорвал себя на рынке в Коврове (Владимирская область) из-за ревности. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
«Мужчина в маске Деда Мороза подорвался с помощью самодельного взрывного устройства», — передает интернет-проект Mash. Отмечается, что он сделал это из-за того, что приревновал жену к другому мужчине.
Взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка в Коврове. Мужчине оторвало руку, его увезла машина скорой помощи. Трое человек, находящихся в радиусе взрыва, пострадали. На месте происшествия работает полиция и специальные службы.
Ранее сообщалось, что силовики с начала 2020 года предотвратили пять терактов в Центральной России, передает телеканал 360. Все они планировались в местах массового скопления людей.
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