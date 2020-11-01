Россиянин в маске Деда Мороза устроил взрыв на рынке

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Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, происшествие, скорая помощь, медицинская помощь, реанимация
На месте взрыва работает полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина в маске Деда Мороза подорвал себя на рынке в Коврове (Владимирская область) из-за ревности. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Мужчина в маске Деда Мороза подорвался с помощью самодельного взрывного устройства», — передает интернет-проект Mash. Отмечается, что он сделал это из-за того, что приревновал жену к другому мужчине.

Взрыв произошел на втором этаже Октябрьского рынка в Коврове. Мужчине оторвало руку, его увезла машина скорой помощи. Трое человек, находящихся в радиусе взрыва, пострадали. На месте происшествия работает полиция и специальные службы.

Ранее сообщалось, что силовики с начала 2020 года предотвратили пять терактов в Центральной России, передает телеканал 360. Все они планировались в местах массового скопления людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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