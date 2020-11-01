В антирейтинге по смертности от коронавируса сменился лидер

По итогам последней недели по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек на первое место вышла Чехия. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
«По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч человек населения», — говорится в сообщении ведомства. Неделей ранее по данному показателю лидировала Андорра. Согласно данным, показатель летальности в Чехии сейчас на уровне 11,02, в Андорре — 7,88, за ними идут Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория (6,11).
Чешские врачи выявили 11 428 новых случаев коронавируса за последние 24 часа. Общее количество пациентов составило 188 492 человека, 7673 госпитализированы. С начала пандемии в республике заразились 225 102 человека.
Накануне стало известно, что власти Великобритании и Австрии ввели карантин. В этих странах будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. До этого ограничительные меры ввели в Германии, Франции и Бельгии. Страны ЕС собираются ограничить необязательные перемещения людей и ввести длительный карантин.
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