01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 2 ноября. Прокуратура расследует факты взрыва в больнице, заканчиваются места для пациентов с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, эвакуация, взрыв, челябинск
Генеральная прокуратура проверит обстоятельства происшествия в челябинской больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная прокуратура проверит медучреждения — зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID — в больницах не хватает коек для пациентов с коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Генпрокуратура проверит больницы Челябинска

  • После взрыва кислорода в Челябинске Генеральная прокуратура России инициировала проверку по соблюдению мер безопасности в медучреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом.
  • Ранее, 31 октября, в челябинской больнице №2 произошла разгерметизация кислородной будки, что привело к взрыву и пожару.

Обновлен антирекорд по заболевшим коронавирусом

  • За прошедшие сутки зарегистрировано 170 новых случаев выявленной инфекции COVID. Это рекордная цифра за время новой волны коронавируса. За сутки этот показатель вырос на 6 человек.

В области заканчиваются койки для зараженных COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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