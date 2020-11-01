Генеральная прокуратура проверит обстоятельства происшествия в челябинской больнице
Генеральная прокуратура проверит медучреждения — зафиксирован антирекорд по заболевшим COVID — в больницах не хватает коек для пациентов с коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
Генпрокуратура проверит больницы Челябинска
- После взрыва кислорода в Челябинске Генеральная прокуратура России инициировала проверку по соблюдению мер безопасности в медучреждениях, где лечат пациентов с коронавирусом.
- Ранее, 31 октября, в челябинской больнице №2 произошла разгерметизация кислородной будки, что привело к взрыву и пожару.
Обновлен антирекорд по заболевшим коронавирусом
- За прошедшие сутки зарегистрировано 170 новых случаев выявленной инфекции COVID. Это рекордная цифра за время новой волны коронавируса. За сутки этот показатель вырос на 6 человек.
В области заканчиваются койки для зараженных COVID
- По информации минздрава региона, из 6 306 коек для зараженных COVID свободно 21%. Врачам приходится выписывать не до конца вылечившихся пациентов из стационара из-за нехватки мест.
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