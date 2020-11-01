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Самое актуальное в ХМАО на 2 ноября. Подготовлен бюджет Югры, здоровье чиновников будут контролировать

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры готовят склады для долгосрочного хранения большой партии вакцины от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Готов проект закона о бюджете — чиновников будут проверять на состояние здоровья — оборудуется склад для хранения вакцины от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

В Югре готов проект закона о бюджете

  • Власти ХМАО разработали проект закона о бюджете округа на 2021—2023 годы. Об этом говорится на едином официальном сайте государственных органов ХМАО-Югры.

В округе будут проверять состояние здоровья чиновников

  • В мэриях Югры теперь тщательно проверяют, каково здоровье руководителей, которые совещаются с губернатором Югры Натальей Комаровой по видеосвязи. Об этом сообщают инсайдеры URA.RU.

Создается склад для хранения вакцины от COVID

  • В Белом Яру будет создан склад-холодильник для хранения больших партий вакцин от коронавируса. Об этом сообщает глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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