Власти Югры готовят склады для долгосрочного хранения большой партии вакцины от коронавируса
Готов проект закона о бюджете — чиновников будут проверять на состояние здоровья — оборудуется склад для хранения вакцины от коронавируса. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
В Югре готов проект закона о бюджете
- Власти ХМАО разработали проект закона о бюджете округа на 2021—2023 годы. Об этом говорится на едином официальном сайте государственных органов ХМАО-Югры.
В округе будут проверять состояние здоровья чиновников
- В мэриях Югры теперь тщательно проверяют, каково здоровье руководителей, которые совещаются с губернатором Югры Натальей Комаровой по видеосвязи. Об этом сообщают инсайдеры URA.RU.
Создается склад для хранения вакцины от COVID
- В Белом Яру будет создан склад-холодильник для хранения больших партий вакцин от коронавируса. Об этом сообщает глава депздрава ХМАО Алексей Добровольский.
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