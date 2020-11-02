Пик заболеваемости придется на декабрь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 ноября, — 327-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 237-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 443 090, достигнув отметки в 46 790 112. Из них выздороветь удалось уже 33 621 741 пациентам (+269 063). Жертвами COVID-19 стали 1 205 283 человек (+5 304).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 468 413 американцев. Следом идут Индия (8 229 322) и Бразилия (5 545 705). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 636 781.

Вакцина и лекарство

Россиян предупредили о фейковых препаратах от коронавируса. По словам экс-руководителя крупной аптечной сети Ирины Булыгиной, участники фармацевтического рынка могут начать использовать пандемию для продвижения своих продуктов. Стоит опасаться БАДов и не вестись на рекламу.

Президент США Дональд Трамп анонсировал массовое распределение вакцины от коронавируса. По его словам, она пройдет уже через несколько недель. Он пообещал быстро «искоренить вирус и уничтожить китайскую заразу».

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России выявлено 18 665 новых случаев заражения COVID. Из больниц выписаны 10 259 человек. Скончались 245 больных. Доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен: если рост заболеваемости в стране продолжится, то придется ужесточить карантин. В ближайшее время могут ввести новые ограничения в отношении общепитов, ресторанов и баров, в частности, сократить часы их работы.

Эксперт вычислил новый пик заражений COVID в стране, он придется на 14 декабря. Тогда в стране будет около 192 тысяч активных носителей вируса. В ближайшее время плато не предвидится, поскольку количество активных больных будет расти. Эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. К началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тысяч в целом, по стране — примерно до 120 тысяч. При этом мэр Москвы Сергей Собянин уже сейчас утверждает, что в столице наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Врачи раскрыли неожиданную группу риска заражения коронавирусом, это вегетарианцы. По мнению специалистов, эти люди добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов. Из-за чего у них снижается иммунитет, организм становится восприимчивее к инфекциям.

Пандемия коронавируса положительно повлияла на отношение россиян к окружающей среде. По его словам, во время ограничительных мер россияне стали меньше передвигаться на машинах. Кроме этого, люди стали бережнее относиться к собственной земле.

Коронавирус в мире

В антирейтинге по смертности от коронавируса сменился лидер. По итогам последней недели по числу умерших от COVID-19 в пересчете на 100 тысяч человек на первое место вышла Чехия. Неделей ранее по данному показателю лидировала Андорра. Согласно данным, показатель летальности в Чехии сейчас на уровне 11,02, в Андорре — 7,88, за ними идут Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория (6,11).

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. При этом он отметил, что симптомов болезни у себя не наблюдает. Гебрейесус отметил необходимость четкого выполнения всех требований по противодействию распространению коронавируса.

Американских врачей удивил новый симптом COVID. Они обнаружили на пальцах рук и ног пациентов красные и фиолетовые бугорки. Пациенты сказали, что бугорки могут болеть, но обычно они не зудят. Когда этот симптом проходит, может слезать верхний слой кожи. Симптом может сохраняться у человека в течение 15 суток, однако иногда проявляется и до 130-150 дней.