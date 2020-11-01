Следователи произвели обыски в министерстве социального развития края
Продлены карантинные меры — следователи изъяли документы из министерства соцразвития — школьники не смогли уехать в «Артек» — у крупного завода сменился владелец. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
В крае продлили карантин
- Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 15 ноября. Такое решение было принято краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом.
Силовики изъяли документы из министерства соцразвития
- Следователи провели выемку документов из министерства социального развития Пермского края. Это связано со смертью одного из постояльцев центра для престарелых.
Пермские школьники не попали в «Артек»
- Школьники из Перми из-за коронавируса не смогли поучаствовать в финале конкурса «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек». Об этом рассказала одна из участниц делегации.
Крупный завод в Перми обрел нового владельца
- Доверительным управляющим долей в пермском ООО «Тетрис» с 30 октября назначен внук умершего 30 октября собственника предприятия Игоря Прагера Дмитрий Рудаков. Он будет владеть 69% акций компании. Основной актив ООО «Тетрис» — 93% долей в ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов». Это крупный пермский завод, который производит стеклопластиковые трубы.
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