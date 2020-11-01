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Самое актуальное в Пермском крае на 2 ноября. Следователи провели обыск в минсоцразвития, школьников не пустили в «Артек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., бумаги, документы
Следователи произвели обыски в министерстве социального развития края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продлены карантинные меры — следователи изъяли документы из министерства соцразвития — школьники не смогли уехать в «Артек» — у крупного завода сменился владелец. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

В крае продлили карантин

  • Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 15 ноября. Такое решение было принято краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом.

Силовики изъяли документы из министерства соцразвития

  • Следователи провели выемку документов из министерства социального развития Пермского края. Это связано со смертью одного из постояльцев центра для престарелых.

Пермские школьники не попали в «Артек»

Крупный завод в Перми обрел нового владельца

  • Доверительным управляющим долей в пермском ООО «Тетрис» с 30 октября назначен внук умершего 30 октября собственника предприятия Игоря Прагера Дмитрий Рудаков. Он будет владеть 69% акций компании. Основной актив ООО «Тетрис» — 93% долей в ООО «Технологии стеклопластиковых трубопроводов». Это крупный пермский завод, который производит стеклопластиковые трубы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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