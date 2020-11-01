Челябинский силовик попал в ДТП

В Чебаркульском районе (Челябинская область) 31 октября замначальника ОМВД по Пластовскому району попал в ДТП. В его машину врезался автомобиль «Ока», который вылетел на встречную полосу. Эту информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Такой факт подтверждаем. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили в областном главке МВД. Водитель «Оки» погиб.
По информации источников URA.RU из правоохранительных органов, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Ока». У него возьмут анализы на содержание алкоголя в крови. Коме того, у водителя «Оки» на момент ДТП не было прав.
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