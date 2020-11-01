01 ноября 2020
31 октября 2020

Челябинский силовик попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
По предварительным данным, вины челябинского полицейского в аварии нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркульском районе (Челябинская область) 31 октября замначальника ОМВД по Пластовскому району попал в ДТП. В его машину врезался автомобиль «Ока», который вылетел на встречную полосу. Эту информацию URA.RU подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Такой факт подтверждаем. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили в областном главке МВД. Водитель «Оки» погиб.

По информации источников URA.RU из правоохранительных органов, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля «Ока». У него возьмут анализы на содержание алкоголя в крови. Коме того, у водителя «Оки» на момент ДТП не было прав.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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