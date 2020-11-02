В Москве произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами (архивное фото)
В жилом районе близ Варшавского шоссе в Москве произошел пожар. Загорелся ангар с газовыми резервуарами на улице Газопровод, 4а.
«Пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 кв. м.», — передает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МЧС. Источник агентства в экстренных службах добавил, что в ангаре произошло несколько взрывов.
Информации о пострадавших не поступало. Видеозапись происшествия попала в соцсети.
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