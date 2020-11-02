В жилом районе Москвы прогремел взрыв. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
В Москве произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В жилом районе близ Варшавского шоссе в Москве произошел пожар. Загорелся ангар с газовыми резервуарами на улице Газопровод, 4а.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 кв. м.», — передает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МЧС. Источник агентства в экстренных службах добавил, что в ангаре произошло несколько взрывов.

Информации о пострадавших не поступало. Видеозапись происшествия попала в соцсети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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