В России прогнозируется увеличение количества заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцину от центра «Вектор» признали неэффективной — Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии — приставы не будут изымать имущество — рубль может упасть после выборов в США — в России началась короткая рабочая неделя. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин потребовал разъяснений от Роскосмоса

Президент России Владимир Путин потребовал от руководства Роскосмоса объяснить причины задержек по разработке новых программ в рамках проекта «Сфера».

Вирусологи раскритиковали российскую вакцину

Вакцина от коронавируса, которую произвели в центре «Вектор», не поможет от коронавируса. Такую информацию URA.RU сообщил бывший заведующий лабораторией «Вектор» Александр Чепурнов.

Также Чепурнов прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Приставы не будут изымать имущество

Судебные приставы не будут описывать имущество должников до конца года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

Экономисты предрекают падение рубля

После выборов президента США курсы доллара и евро могут обновить рекорд на российской бирже. Об этом URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.

В тоже время, колебания курса рубля не повлияют на стоимость товаров и услуг в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем временем, на сегодняшний день, курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года.

Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии

Больше всего зараженных коронавирусом, из всех отдыхающих, обнаружено у туристов, которые вернулись из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество мест для больных будут увеличивать

Сейчас коечный фонд России составляет 235 тысяч мест, и далее он будет увеличиваться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Детей смогут изымать в течение суток

Депутаты Госдумы могут принять закон, который позволит изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов. Об этом заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Началась короткая рабочая неделя

В России началась сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября.

Бухгалтеры могут потерять работу

К 2025 году российские бухгалтеры будут массово терять работу из-за невостребованности этой профессии. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».