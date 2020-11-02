Вакцину от центра «Вектор» признали неэффективной — Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии — приставы не будут изымать имущество — рубль может упасть после выборов в США — в России началась короткая рабочая неделя. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин потребовал разъяснений от Роскосмоса
- Президент России Владимир Путин потребовал от руководства Роскосмоса объяснить причины задержек по разработке новых программ в рамках проекта «Сфера».
Вирусологи раскритиковали российскую вакцину
- Вакцина от коронавируса, которую произвели в центре «Вектор», не поможет от коронавируса. Такую информацию URA.RU сообщил бывший заведующий лабораторией «Вектор» Александр Чепурнов.
- Также Чепурнов прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
Приставы не будут изымать имущество
- Судебные приставы не будут описывать имущество должников до конца года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.
Экономисты предрекают падение рубля
- После выборов президента США курсы доллара и евро могут обновить рекорд на российской бирже. Об этом URA.RU рассказал экономист Константин Селянин.
- В тоже время, колебания курса рубля не повлияют на стоимость товаров и услуг в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Тем временем, на сегодняшний день, курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года.
Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии
- Больше всего зараженных коронавирусом, из всех отдыхающих, обнаружено у туристов, которые вернулись из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Количество мест для больных будут увеличивать
- Сейчас коечный фонд России составляет 235 тысяч мест, и далее он будет увеличиваться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Детей смогут изымать в течение суток
- Депутаты Госдумы могут принять закон, который позволит изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов. Об этом заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
Началась короткая рабочая неделя
- В России началась сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства 4 ноября.
Бухгалтеры могут потерять работу
- К 2025 году российские бухгалтеры будут массово терять работу из-за невостребованности этой профессии. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «Будущее рынка труда».
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