Самое важное в России и в мире на 2 ноября. Рублю грозит обвал, вакцину от COVID признали неэффективной

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В России прогнозируется увеличение количества заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцину от центра «Вектор» признали неэффективной — Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии — приставы не будут изымать имущество — рубль может упасть после выборов в США — в России началась короткая рабочая неделя. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин потребовал разъяснений от Роскосмоса

  • Президент России Владимир Путин потребовал от руководства Роскосмоса объяснить причины задержек по разработке новых программ в рамках проекта «Сфера».

Вирусологи раскритиковали российскую вакцину

  • Вакцина от коронавируса, которую произвели в центре «Вектор», не поможет от коронавируса. Такую информацию URA.RU сообщил бывший заведующий лабораторией «Вектор» Александр Чепурнов.
  • Также Чепурнов прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Приставы не будут изымать имущество

  • Судебные приставы не будут описывать имущество должников до конца года из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

Экономисты предрекают падение рубля

Турцию назвали самой опасной страной в период пандемии

  • Больше всего зараженных коронавирусом, из всех отдыхающих, обнаружено у туристов, которые вернулись из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество мест для больных будут увеличивать

  • Сейчас коечный фонд России составляет 235 тысяч мест, и далее он будет увеличиваться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Детей смогут изымать в течение суток

  • Депутаты Госдумы могут принять закон, который позволит изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов. Об этом заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Началась короткая рабочая неделя

Бухгалтеры могут потерять работу

  • К 2025 году российские бухгалтеры будут массово терять работу из-за невостребованности этой профессии. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда».

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