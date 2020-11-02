Ученые создали суперэффективную вакцину от коронавируса

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Создатели вакцины уверены в ее эффективности и безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Разработана суперэффективная вакцина от коронавирусной инфекции на основе наночастиц. Ее создали ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в США. Об этом сообщила крупнейшая служба новостей в сфере медицины MedicalXpress.

«Инновационная вакцина-на основе наночастиц от пандемического коронавируса вырабатывает нейтрализующие антитела у мышей на уровне, в десять раз превышающем уровень, наблюдаемый у людей, вылечившихся от инфекций COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом для сильного иммунного эффекта достаточно дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, которые применяются при использовании других препаратов. Исследования на мышах показали, что в результате использования вакцины развивается сильный B-клеточный иммунный ответ, что свидетельствует о стойком эффекте. Кроме того, по словам ученых, препарат обеспечивает защиту против мутировавших штаммов вируса. Разработчики уверены: способность вызывать сильный иммунный ответ при низких дозах делает вакцину безопаснее аналогичных препаратов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация россиян начнется в конце текущего года. Он отметил, что российские препараты центра имени Гамалеи и «Вектора» являются безопасными и эффективными. По данным главы государства, вскоре должна появиться третья вакцина. Испытания препаратов для борьбы с COVID проходят без сбоев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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