Для свердловских медиков будет организовано питание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблемное медучреждение не получается достроить — медработникам будут поставлять питание — школьники перейдут на дистант. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Центр медицины катастроф не могут достроить

Территориальный центр медицины катастроф на Широкой Речке в Екатеринбурге, который планировали построить до конца 2020 года, не будет сдан в срок. Строительство остановилось из-за того, что не удалось найти подрядчиков.

Медикам предоставят питание

Медработники больниц Екатеринбурга, которые работают в «красной зоне», будут получать питание. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины, который взял на себя обеспечение врачей едой.

Школьников переведут на дистант

После каникул школьники области уйдут на дистанционное обучение. Такое заявление сделал замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, дистанционное обучение продлится неделю.

Прошли похороны советника гендиректора УГМК

В Театре Драмы Екатеринбурга простились с советником генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексеем Рябцевым. Траурную панихиду посетили губернатор региона Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын и основатель РМК Игорь Алтушкин.