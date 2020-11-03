03 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 4 ноября. Школьников переведут на дистанционное обучение, медикам обеспечат питание

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, медбрат, скорая помощь, екатеринбург , машина реанимации, медик
Для свердловских медиков будет организовано питание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблемное медучреждение не получается достроить — медработникам будут поставлять питание — школьники перейдут на дистант. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Центр медицины катастроф не могут достроить

  • Территориальный центр медицины катастроф на Широкой Речке в Екатеринбурге, который планировали построить до конца 2020 года, не будет сдан в срок. Строительство остановилось из-за того, что не удалось найти подрядчиков.

Медикам предоставят питание

  • Медработники больниц Екатеринбурга, которые работают в «красной зоне», будут получать питание. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины, который взял на себя обеспечение врачей едой.

Школьников переведут на дистант

  • После каникул школьники области уйдут на дистанционное обучение. Такое заявление сделал замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, дистанционное обучение продлится неделю.

Прошли похороны советника гендиректора УГМК

  • В Театре Драмы Екатеринбурга простились с советником генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексеем Рябцевым. Траурную панихиду посетили губернатор региона Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын и основатель РМК Игорь Алтушкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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