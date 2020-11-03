Для свердловских медиков будет организовано питание
Проблемное медучреждение не получается достроить — медработникам будут поставлять питание — школьники перейдут на дистант. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Центр медицины катастроф не могут достроить
- Территориальный центр медицины катастроф на Широкой Речке в Екатеринбурге, который планировали построить до конца 2020 года, не будет сдан в срок. Строительство остановилось из-за того, что не удалось найти подрядчиков.
Медикам предоставят питание
- Медработники больниц Екатеринбурга, которые работают в «красной зоне», будут получать питание. Об этом URA.RU сообщили в Фонде святой Екатерины, который взял на себя обеспечение врачей едой.
Школьников переведут на дистант
- После каникул школьники области уйдут на дистанционное обучение. Такое заявление сделал замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, дистанционное обучение продлится неделю.
Прошли похороны советника гендиректора УГМК
- В Театре Драмы Екатеринбурга простились с советником генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексеем Рябцевым. Траурную панихиду посетили губернатор региона Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын и основатель РМК Игорь Алтушкин.
Подписывайтесь на URA.RU в