Тюменская область вошла в десятку лучших регионов по количеству взятых тестов на COVID
Регион вошел в десятку лидеров по тестированию на COVID — следователи провели обыски в газовой компании — выпускникам вуза станет проще найти работу — тюменские художники открыли выставку в Москве. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
Область вошла в топ-10 по тестированию на COVID
- Тюменская область вошла в десятку регионов, где проводится больше всего тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Силовики провели обыск в крупной газовой компании
- Следственный комитет по Тюменской области изъял документы в крупной газовой компании в связи «Газпром Межрегионгаз Север» с ЧП в районе Метелево. Об этом сообщили в региональном СК.
Выпускникам вуза помогут трудоустроиться
- Тюменский госуниверситет заключил соглашение о сотрудничестве с областным департаментом труда и занятости населения по решению вопросов трудоустройства выпускников.
В Москве открылась выставка тюменских художников
- Участники тюменской арт-резиденции ZAKAT 3 ноября открыли выставку своих работ в Москве. Она будет проходить до 10 ноября в центре современного искусства «Винзавод».
Подписывайтесь на URA.RU в