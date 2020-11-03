03 ноября 2020
02 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 4 ноября. Следователи проверяют газовую компанию, выпускникам вузов помогут найти работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Тюменская область вошла в десятку лучших регионов по количеству взятых тестов на COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регион вошел в десятку лидеров по тестированию на COVID — следователи провели обыски в газовой компании — выпускникам вуза станет проще найти работу — тюменские художники открыли выставку в Москве. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

Область вошла в топ-10 по тестированию на COVID

  • Тюменская область вошла в десятку регионов, где проводится больше всего тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Силовики провели обыск в крупной газовой компании

  • Следственный комитет по Тюменской области изъял документы в крупной газовой компании в связи «Газпром Межрегионгаз Север» с ЧП в районе Метелево. Об этом сообщили в региональном СК.

Выпускникам вуза помогут трудоустроиться

В Москве открылась выставка тюменских художников

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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