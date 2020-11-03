Власти порекомендовали школам продлить каникулы до 8 ноября
Стал известен новый глава Березников — учителя не смогли работать дистанционно — каникулы для школьников могут продлить — преподаватель вуза умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:
В Березниках выбрали главу
- Новым мэром Березников избран Константин Светлаков. Его выбрали депутаты 3 ноября тайным голосованием на внеочередном заседании городской думы.
Из пермской школы увольняются учителя
- Учителя пермской школы №59 «Энергополис» уволились из-за невозможности работать в формате дистанционного обучения. Об этом URA.RU рассказала учитель начальных классов школы.
Школьникам могут продлить каникулы
- Региональное министерство образования рекомендовало продлить осенние каникулы до 8 ноября. Однако руководители школ должны будут сами принимать окончательное решение.
От коронавируса умер преподаватель крупного вуза
- Старший преподаватель кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Василий Шадрин скончался от коронавируса. Об этом сообщил доцент кафедры Михаил Нечаев.
Подписывайтесь на URA.RU в