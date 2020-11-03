03 ноября 2020
02 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 4 ноября. В Березниках выбрали главу, из-за дистанционного обучения увольняются учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Пермь
Власти порекомендовали школам продлить каникулы до 8 ноября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Стал известен новый глава Березников — учителя не смогли работать дистанционно — каникулы для школьников могут продлить — преподаватель вуза умер от коронавируса. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 4 ноября — в обзоре URA.RU:

В Березниках выбрали главу

  • Новым мэром Березников избран Константин Светлаков. Его выбрали депутаты 3 ноября тайным голосованием на внеочередном заседании городской думы.

Из пермской школы увольняются учителя

Школьникам могут продлить каникулы

От коронавируса умер преподаватель крупного вуза

  • Старший преподаватель кафедры госуправления и истории Пермского политехнического университета Василий Шадрин скончался от коронавируса. Об этом сообщил доцент кафедры Михаил Нечаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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