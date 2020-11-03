В новогодний корпоратив работникам привезут еду и алкоголь на дом

Новый год коллегам придется отмечать, прильнув к компьютерам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компании нашли способ, как провести новогодние корпоративы в условиях пандемии коронавируса. В приоритете оказался вариант онлайн-праздника, когда сотрудникам развозят по домам алкоголь и еду, а поздравляют на интернет-платформе.

Судя по опросам сервиса Superjob, вариант онлайн-корпоратива сейчас рассматривают 4% российских компаний. Однако в целом количество запросов на проведение новогодних праздников в этом году снизилось в 20 раз, приводит данные опроса сервиса газета «Известия» (исследование проводилось 22—30 октября 2020 года во всех регионах России, участие приняли одна тысяча организаций).

Наиболее вероятно, что онлайн-вечеринки будут сопряжены с поздравлениями в Zoom, а сотрудникам доставят на дом алкоголь, ланч-боксы и устроят онлайн-бары, в которых можно совместно выпить, считает исполнительный директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Юлия Жоля. Она предполагает, что ближе к декабрю количество заказав на такие корпоративы возрастет. «Что касается активностей, то многие обращаются к онлайн-спектаклям. Это может быть постановка, когда все актеры участвуют в действии, сидя у себя дома, а может быть студия, где актеры записывают свою игру. Таким образом, люди вступают в активный нетворкинг», — рассказала Жоля.

Рестораторы считают, что с доставкой еды проблем не будет, однако выбор блюд придется ограничить. «Гастрономическая еда быстро теряет свои свойства. С закусками трудностей не возникнет, а вот с горячими блюдами могут быть проблемы. Например, не удастся отправить на дом теплые салаты и стейки», — считает основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.

Впрочем, 13% работодателей сообщили, что провожать 2020 год их компания будет в стенах своего офиса, традиционную новогоднюю вечеринку в ресторане сейчас планируют 15% организаций, а поехать за город собираются в 3% организаций, при этом еще вначале осени о корпоративах в различных формах заявляли в два раза больше компаний.