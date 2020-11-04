Иммунолог назвал неожиданную причину развития пневмонии

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Моржи обливаются водой на главном катке. Тюмень, моржи, здоровый образ жизни, обливание водой, закаливание
Георгий Викулов отметил, что закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Экстремальное закаливание может быть причиной развития пневмонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Резкие перепады температур могут быть причиной развития пневмонии», — рассказал Викулов. Он подчеркнул, что резкие перепады температур не укрепляют иммунитет, а подавляют его.

«Закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции», — отметил Викулов. Резкие перепады температур способны подавить иммунитет и вызвать осложнения. Иммунолог рассказал, что эту процедуру нужно проводить аккуратно.

Ранее Викулов назвал топ-6 рекомендаций по сохранению иммунитета в период пандемии. Диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что для сохранения иммунитета нужно употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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