Иммунолог назвал неожиданную причину развития пневмонии

Георгий Викулов отметил, что закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Экстремальное закаливание может быть причиной развития пневмонии. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Резкие перепады температур могут быть причиной развития пневмонии», — рассказал Викулов. Он подчеркнул, что резкие перепады температур не укрепляют иммунитет, а подавляют его.

«Закаливание может привести к тяжелому течению любой инфекции», — отметил Викулов. Резкие перепады температур способны подавить иммунитет и вызвать осложнения. Иммунолог рассказал, что эту процедуру нужно проводить аккуратно.

Ранее Викулов назвал топ-6 рекомендаций по сохранению иммунитета в период пандемии. Диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала, что для сохранения иммунитета нужно употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, передает RT.