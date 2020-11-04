В США выбирают президента — введен в эксплуатацию новый ледокол — разработан стандарт помощи людям при ЧС — в России снизятся цены на авиабилеты — Азербайджан готов вывести войска из Нагорного Карабаха. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 4 ноября — в обзоре URA.RU:
В США проходят президентские выборы
- На данный момент действующего президента США Дональда Трампа обходит демократ Джо Байден. В важнейших для выборов штатах — Висконсине, Мичигане и Неваде — Байден выигрывает с разницей в 0,5% голосов.
- Окончательный подсчет голосов еще не завершен. Но пока что Байден, по информации The Washington Post, набрал 50,2%, а Трамп — 48,3%
Путин прокомментировал конфликт в Карабахе
- Россия находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Также президент сообщил, что в России необходимо исключить межконфессиональные разногласия.
- В тоже время Азербайджан готов прекратить войну в Нагорном Карабахе при условии, что Армения выведет войска из зоны конфликта. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.
Злоумышленник напал на людей около Белого дома
- Возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный напал с ножом на группу людей. Пострадали четыре человека, погибших нет.
Депутаты Госдумы высказались об отношениях с США и интернете от Илона Маска
- Улучшения отношений между России и США не ожидается несмотря на то, кто победит в выборах в Штатах. Об этом высказался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
- Спутниковый интернет SpaceX Starlink, разработанный предпринимателем Илоном Маском, бессмысленно использовать в России. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.
На воду спущен новый ледокол
- Ледокол «Виктор Черномырдин» был сегодня спущен на воду. Он строился на петербургских «Адмиралтейских верфях» с декабря 2012 года.
Разработан стандарт эвакуации людей
- Национальный стандарт эвакуации населения при ЧС разработан в России. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года.
Стоимость билетов на самолеты снизится
- Цены на авиаперелеты снизятся из-за возросшей конкуренции, вызванной пандемией коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев.
Российские регионы могут обанкротиться
- Регионы Северного Кавказа и юга Сибири рискуют обанкротиться из-за большого объема госдолга. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Названы категории россиян, которые имеют право на досрочный выход на пенсию
- Право на досрочную пенсию с 2021 года будут иметь предпенсионеры, которые не смогли найти новую работу, многодетные матери, а также работники с большим трудовым стажем. Об этом сообщил глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.
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