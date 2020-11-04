Пушков поставил под сомнение честность выборов в США

Выборы президента США вызывают очень большие сомнения у члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова. Он считает, что невозможно проконтролировать голосование американцев, которое проводилось по почте.
По словам сенатора, кажется удивительным, что при подсчете голосов на участке сначала показывают одни результаты, а затем, когда происходит пересчет «почтовых голосов», результат меняется кардинальным образом. В разговоре с агентством «Говорит Москва» Пушков указал, что противоречивые данные пришли с избирательных участков в штатах Висконсин и Мичиган, где побеждал действующий президент Дональд Трамп, но неожиданно в результате подсчёта голосов, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте», начинается резкое изменение картины в пользу демократа Джо Байдена.
«Трамп не случайно говорил о том, что в ночь выборов могут появиться какие-то удивительные почтовые голоса, которые перевернут всю картину. И судя по всему, так оно и происходит. В этих условиях говорить о каких-то образцовых выборах, на мой взгляд, невозможно», — отметил сенатор.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. По предварительным данным, в голосовании в США приняли участие 160 млн граждан, что составило 66,9%, отмечает RT. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Кандидат от Демократической партии США обгоняет своего оппонента Дональда Трампа на 1,7% голосов, он также опережает республиканца по количеству голосов от выборщиков. Трамп заручился поддержкой 213 выборщиков, а Байден набрал 227 голосов. Однако говорить с уверенностью о победе того или иного кандидата пока рано, уточняет Nation News.
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