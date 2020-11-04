Кадыров дал оценку межрелигиозным отношениям в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в России комфортно жить представителям всех религий. Заявление политик сделал после критики президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Кадыров на личной странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что почти в любой стране существуют конфликты на почве религии, и только в России «с этим вопросом порядок». «В нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны», — отметил Кадыров.
От имени мусульман глава Чечни поблагодарил руководство государства и лично президента Владимира Путина за стабильность в вопросе религии и культуры народов РФ. «Мы не должны допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на нашу религию, а строго придерживаться предписаний Священного Корана и сунны», — предупредил Кадыров единоверцев.
Ранее, реагируя на заявление президента Франции после теракта, глава Чечни отметил, что «поддерживая провокации», Макрон «завуалировано призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал лидера нации «прекратить нападки на веру».
Президент РФ Владимир Путин 4 ноября призвал исключить религиозные провокации в стране. «Нужно сделать все, чтобы исключить провокации, нетерпимость и насилие на почве межконфессиональных разногласий в России», — заявил глава государства на встрече с представителями религиозных объединений в честь Дня народного единства.
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