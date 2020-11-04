В октябре нарушителей карантина в Пермском крае стали привлекать к ответственности почти в два раза чаще Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 ноября, — 330-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 240-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 693 454 (+19 768) заболевший коронавирусом. В Пермском крае выявлено 14 226 (+176) инфицированных. Выздоровели 9 398 заразившихся, умерли — 691 (+7 за сутки), в том числе от COVID-19 — 417 (+3 за сутки).

Пермь два дня подряд бьет антирекорды по числу заразившихся коронавирусом. 3 ноября в Пермском крае выявлен 171 случай заболевания COVID-19, а 4 ноября — 176 . Это рекордные цифры для региона с начала пандемии. Сейчас в больницах региона находится 1775 человек, в том числе 136 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус за сутки выявлен в десяти территориях региона. Больше всего заболевших проживает в Перми — 118 человек . В Березниках выявлено 24 заболевших COVID-19, 15 — в Соликамске. В Краснокамске — 7 человек с подтвержденным коронавирусом, в Верещагино — шесть, в Карагае — два. По одному случаю заражения коронавирусом выявлено в Александровске, Кишерти, Красновишерске и Чердыни.

Нарушителей карантинных ограничений стали чаще штрафовать. В Пермском крае за октябрь в суды региона поступило 1550 протоколов в отношении нарушителей коронавирусных ограничений. Это почти в два раза больше, чем в сентябре (1550 и 858 протоколов, соответственно). Всего же с начала пандемии в регионе в среднем привлекли к ответственности каждого 112 человека.

Пермские учителя увольняются из-за перехода на дистанционное обучение. Из школы «Энергополис» в летний период уволились два педагога, которые отказались продолжать работу в дистанционном формате. Некоторые педагоги считают, что в удаленном формате невозможно полноценно обучить ребенка некоторым навыкам.

Родителям пермских школьников рекомендовали сидеть со своими детьми, но это не будет оплачиваться. Если у школьника температура тела поднялась до 37 градусов и есть признаки ОРВИ, то родителям рекомендуют самостоятельно прийти в поликлинику. Если же 37,5 градусов и выше, то уже вызывать врача. Также родителям советуют не оставлять детей с бабушками и дедушками, но при этом отмечают, что больничные по уходу за детьми в период карантина оплачиваться не будут .