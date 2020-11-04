Сегодня, 5 ноября, — 330-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 240-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 693 454 (+19 768) заболевший коронавирусом. В Пермском крае выявлено 14 226 (+176) инфицированных. Выздоровели 9 398 заразившихся, умерли — 691 (+7 за сутки), в том числе от COVID-19 — 417 (+3 за сутки).
Пермь два дня подряд бьет антирекорды по числу заразившихся коронавирусом. 3 ноября в Пермском крае выявлен 171 случай заболевания COVID-19, а
Коронавирус за сутки выявлен в десяти территориях региона.
Нарушителей карантинных ограничений стали чаще штрафовать. В Пермском крае за октябрь в суды региона поступило 1550 протоколов в отношении нарушителей коронавирусных ограничений. Это почти в два раза больше, чем в сентябре (1550 и 858 протоколов, соответственно). Всего же с начала пандемии в регионе в среднем привлекли к ответственности каждого 112 человека.
Пермские учителя увольняются из-за перехода на дистанционное обучение. Из школы «Энергополис» в летний период уволились два педагога, которые отказались продолжать работу в дистанционном формате. Некоторые педагоги считают, что в удаленном формате невозможно полноценно обучить ребенка некоторым навыкам.
Родителям пермских школьников рекомендовали сидеть со своими детьми, но это не будет оплачиваться. Если у школьника температура тела поднялась до 37 градусов и есть признаки ОРВИ, то родителям рекомендуют самостоятельно прийти в поликлинику. Если же 37,5 градусов и выше, то уже вызывать врача. Также родителям советуют не оставлять детей с бабушками и дедушками, но при этом отмечают, что
Подписывайтесь на URA.RU в