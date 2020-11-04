04 ноября 2020
03 ноября 2020

МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, мост через сайму, мороз, холод
В ХМАО ожидаются сильные ветра. МЧС просит югорчан быть аккуратнее на улицах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным МЧС, в ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с. Спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А водителей просят быть предельно осторожными.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение суток 05 ноября 2020 г. в Нефтеюганском, Сургутском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского автономного округа—Югры ожидается ветер порывами 15 — 18 м/с. Местами гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица», — сообщают спасатели.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от +2 до +3 градусов и постепенно начнет опускаться до -5, на протяжении семи дней небольшой снег с дождем. Порывы переменного ветра будут достигать 11 м/с.

В Сургуте температура днем +1 — +3 градуса, с таким же снижением температуры до -5 градусов, в воскресенье сильный снег, с порывами ветра до 12 м/с. В Нижневартовске на протяжении семи дней снег с дождем, порывы ветра до 15 м/с, днем средняя температура будет колебаться от +1 до +2 градуса с похолоданием до -4 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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