В ЯНАО обманутых дольщиков и многодетные семьи лишат денег

Власти ЯНАО сократят средства, которые в виде выплат для покупки нового жилья должны были получить бюджетники и обманутые дольщики. Это произойдет в результате перераспределения денег из окружного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов.
Согласно тексту документа, правительство ЯНАО собирается переназначить средства, выделенные «для улучшения жилищных условий» ямальцев. С одних целей на другие власти перебросят 34,8 млн рублей. Эта сумма должна была пойти на покупку нового жилья людям по четырем направлениям: многодетным семьям (9,8 млн рублей), бюджетникам (8,1 млн), обманутым дольщикам (5 млн) и добровольным переселенцам (11,7 млн). Однако все статьи, кроме касающихся многодетных ямальцев, было решено урезать.
На семьи с тремя и более детьми финансирование будет увеличено. Вместо 9,8 млн рублей сумма вырастет до 17,1 млн рублей. Больше всего из этих денег уйдет на выплаты в Пуровском районе — 10,9 млн рублей.
На 14,9 млн рублей вырастет финансирование индивидуальным застройщикам, которые понесли потери при строительстве собственного дома. Им компенсируют затраты. Кроме того, на 2,7 млн увеличат предоставление соцвыплат реабилитированным лицам (пострадавшим от политических репрессий).
В конце 2018 года правительство ЯНАО объявило, что бюджетники округа начнут получать субсидии на решение квартирного вопроса. По замыслу властей, каждый год округ должен выделять по 750 млн рублей на поддержку работников бюджетной сферы. Планировалось, что субсидии будут получать 615 семей ежегодно.
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