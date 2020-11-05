Названы пять самых надежных кроссоверов до миллиона рублей

Эксперты назвали машины, которые реже ломаются и соответствуют ценовой категории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские автомобильные эксперты составили список самых качественных кроссоверов с пробегом. Стоимость всех машин не превышает одного миллиона рублей.

Лидером является внедорожник Opel Mokka, у которого только 5% машин имели выявленные поломки с пробегом свыше 600 тысяч километров. Эта модель оснащалась 2-мя бензиновыми двигателями мощностью 140 л. с. — базовый «атмосферник» на 1,8 литра или турбомотор на 1,4 литра. По словам специалистов, у модели с 6-диапазонным автоматом могут возникнуть проблемы с начальным силовым агрегатом, так как у 1,8-литрового мотора высокая тепловая нагрузка. Он может просто перегреться и выйти из строя в пробке. Но по параметрам «цена» и «пробег» эта машина является самой надежной, пишет AutoNews.

На втором месте расположился Lexus RX, эта модель уже несколько лет возглавляет рейтинги надежности авто с пробегом в США. Топ-3 замыкает Toyota RAV4. Согласно статистике, девять из десяти владельцев не сталкиваются с техническими проблемами у этой машины. Четвертое место досталось Honda CR-V, пятое — Kia Sportage. Именно эти машины реже ломаются и соответствуют вышеуказанной ценовой категории, уверены эксперты.

Ранее сообщалось, что в России чаще всего отзывают автомобили Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. В текущем году было отозвано почти 495 тысяч машин. Причиной стали проблемы с подушками безопасности Takata.