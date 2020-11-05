ООН по инициативе РФ учредила дни памяти жертв Второй мировой

Члены ООН будут чтить память жертв войны 8 и 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генассамблея ООН приняла резолюцию России о Второй мировой войне. Документ провозглашает 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны.

«[Резолюция предлагает] всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни [8 и 9 мая] как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны», — передает ТАСС. Заместитель представителя России при ООН Геннадий Кузьмин при обсуждении напомнил, что война обернулась огромной трагедией для народов всего мира. «Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь», — добавил он.

14 июня заявил, что Путин закончил работу над статьей о Второй Мировой войне. Он опубликовал ее в американском издании The National Interest. Российский лидер не раз говорил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Попытки обвинить СССР в развязывании крупного вооружённого конфликта в истории человечества, он считает бредом.