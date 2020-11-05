Глава Пентагона намерен уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке. Об этом сообщает американское издание NBC со ссылкой на чиновников министерства обороны.
«Эспер подготовил свое письмо, потому что он один из тех чиновников кабинета, которых давно ожидали отстранить после выборов», — передает издание.
Отмечается, что руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут известны окончательные результаты голосования. Однако, по мнению чиновников минобороны, случай с Экспером — не такой, и он, действительно, готовится к отставке.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Подсчет голосов до сих пор не завершился. На данный момент по голосам выборщиков лидирует кандидат от демократической партии Джозеф Байден. Его конкурент Дональд Трамп требует приостановить подсчет голосов. По последним данным, Байден увеличивает отрыв от Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, в то время как у его оппонента уже 264 голоса. Победа в Неваде, где еще подводят итоги, принесет Байдену необходимые для избрания 270 голосов.
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