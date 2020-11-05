Нарышкин рассказал, как Путин работает с докладами от разведки

Глава российской разведки раскрыл, как президент работает с информацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России уделяет много внимания информации от разведки и работает с ней очень скрупулезно. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Все доклады и документы Службы внешней разведки передаются лично Путину. Такую информацию сообщает газета РИА «Новости» со ссылкой на интервью Сергея Нарышкина, которое он дал гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Президент очень внимательно работает с информацией разведки. Работает как профессионал, понимает, чего стоит та или иная информация, делает пометки. Мы работаем с этими пометками, что-то уточняем, отвечаем на вопросы президента», — сказал Нарышкин.

Деловое издание «Взгляд» также сообщает, что разведка информирует Путина почти без выходных и праздников, ведь информация в службу поступает со всех континентов. «Это большое удовольствие — работать с руководителем, который знает тонкость и специфику этой работы», — передает издание слова Нарышкина.

В 1980 году Путин работал в разведывательном подразделении в Ленинграде. После этого, в 1985—1990 годах, будущий президент России был директором местного Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене. Там он и познакомился с Нарышкиным.