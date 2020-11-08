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В Курганской области ситуация с COVID пошла по негативному пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Больных коронавирусом лечат в городах и районах Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 9 ноября подтвердилиcь 93 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Данное развитие ситуации соответствует пессимистичному прогнозу URA.RU.

«На 9 ноября в Курганской области лабораторно подтверждено 93 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 37 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Звериноголовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Половинском, Притобольном, Целинном, Щучанском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

За все время в области обнаружили 6711 больных коронавирусом. Больше всего заразившихся в регионе за день выявили 7 ноября. Тогда зафиксировали 93 случая.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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