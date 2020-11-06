Власти Москвы ограничивают передвижение по городу

Власти Москвы проводят массовые рейды по городу для выявления нарушителей режима изоляции. Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что москвичам не следует передвигаться по городу без острой необходимости.
«Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», — приводит РИА «Новости» слова Данчикова. Он уточнил, что данные меры необходимы из-за ухудшения эпидситуации в городе.
Данчиков напомнил, что за несоблюдение правил грозит штраф в 300 тысяч рублей, а за повторное нарушение — приостановка работы компании. На данный момент к ответственности привлечено более 32 тысячи юрлиц и предпринимателей. На улицах города власти ежедневно ловят порядка полутора тысяч нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, магазинах и транспорте.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить тотальный карантин в городе. По его мнению, московская система здравоохранения «справляется с теми вызовами, которые есть», и необходимости в более жестких ограничениях нет, пишет «Национальная служба новостей».
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