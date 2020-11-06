Следующий iPhone ждет серьезное обновление камеры по сравнению с версией текущего года. Об этом сообщил аналитик Мин-Чи Куо.
«Считается, что благодаря значительному обновлению сверхширокоугольной камеры новый высококачественный iPhone 2H21 (iPhone 13) обеспечит лучшее качество фотографий», — приводит слова аналитика издание MyFixGuide. По его мнению, линейка будет состоять из четырех смартофонов. Его топовые модели получат апертуру f/1.8 и новую систему автофокуса.
Компания Apple 10 ноября может провести третью за эту осень презентацию, на которой покажет MacBook. Аналитики также не исключают, что на презентации представят полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio. iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали продавать в России 23 октября. Первую партию продали в стране всего за три дня, передает телеканал 360.
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