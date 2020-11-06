РФ поставила новый рекорд по числу заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 ноября, — 332-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 242-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Количество зараженных в мире увеличилось на 635 886 и достигло 49 633 492 человек. Выздороветь удалось уже 35 144 376 пациенту (+282 114). Жертвами COVID-19 стали за все время пандемии стали 1 248 360 человек (+9 170).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 050 098 американцев. Следом идут Индия (8 460 773) и Бразилия (5 632 505). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 733 440.

Вакцина и лекарство

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» начнется в Москве в течение двух недель, заявили в Минздраве. К концу ноября в гражданский оборот поступит 500 тысяч доз препарата. В декабре эта цифра вырастет в три раза. При этом вакцину уже готовятся экспортировать. Президент РФ Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес обсудили по телефону перспективы сотрудничества.

Третья фаза клинических испытаний вакцины центра «Вектор» начнется через неделю . На это рассчитывает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что все предыдущие результаты испытаний — хорошие. Тем временем ученые работают над вакциной для животных . Россельхознадзор завершил доклинические испытания. Препарат планируется рекомендовать в том числе норковым фермам, поскольку эти животные восприимчивы к COVID.

Коронавирус в России

РФ поставила абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом, из-за этого власти уже анонсировали новые ограничения. За последние сутки в России выявили 20 582 новых случая. Зафиксировано 378 летальных исходов. При этом общее число смертей от COVID в стране может быть вдвое больше данных оперативного штаба. По информации Росстата, с начала пандемии умерло более 55 тысяч зараженных россиян.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что число зараженных продолжит расти еще не меньше недели. При этом не исключено, что после достижения пика страна будет очень долго пребывать на плато. Число заразившихся будет высоким, и ждать спада стоит только во второй половине весны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже сейчас призвала россиян отказаться от празднования Нового года в компаниях и попросила проводить время дома или за городом.

По данным Роспотребнадзора, 71% учеников младших классов, около 49% медицинских работников и 42% педагогов в России имеют антитела к коронавирусу. Цифры демонстрируют то, что учителя болеют примерно так же часто, как и врачи. Наибольшую опасность при распространении коронавируса представляют люди, у которых заболевание протекает бессимптомно. Чаще всего это дети. При этом в Роспотребнадзоре заявили о мутации коронавируса. По мнению ученых, мутация увеличивает скорость размножения инфекции в 10 раз. Более того, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов полагает, что новый штамм может нести смертельную опасность.

Коронавирус в мире

ВОЗ призывает человечество готовиться к новой пандемии . Организация рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Там специалисты планируют принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении».

Европа продолжает проходить проверку на прочность перед новыми ударами коронавируса. Все больше стран и регионов вводят серьезные ограничения в попытках остановить мощную атаку COVID-19, приносящей рекордные цифры по заражаемости. Режим чрезвычайного положения будет действовать с 9 ноября до 6 декабря на всей территории Латвии. Комендантский час сроком на месяц начнет действовать в Румынии.