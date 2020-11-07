У мужчин нет гормонов, способных противостоять вирусу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 ноября, — 333-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 243-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Количество зараженных в мире превысило 50 млн человек (50 143 819), увеличившись за сутки на 510 327 человек. Выздороветь удалось уже 35 429 137 пациенту (+284 761). Жертвами COVID-19 за все время пандемии стали 1 255 934 1 248 360 человек (+7 574).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 173 235 американцев. Следом идут Индия (8 507 203) и Бразилия (5 653 561). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 753 836 заразившихся вирусом.

Вакцина и лекарство

Инфицирование норок вирусом SARS-CoV-2 может привести к тому, что вакцина от коронавируса может стать бесполезной и пандемия продлится. В разговоре с URA.RU бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов объяснил, что в организме животного COVID-19 может измениться. Ранее инфицированных животных нашли на фермах в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В ВОЗ добавили, что норки заражаются COVID-19 от людей.

В январе 2021 года могут появиться первые данные о возможных сильных и опасных побочных эффектах вакцины от коронавируса. Профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш на онлайн-дискуссии «Гонка за вакциной — что нового?» отметил, что на это время придется выход первых отчетов о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V». «Использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучено недостаточно хорошо», — отмечает профессор, добавив, что предыдущие исследования аденовирусов показали, что они имеют сравнительно более тяжелые «побочки», чем цельновирусные и рекомбинантные вакцины.

Коронавирус в России

РФ поставила абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом, из-за этого власти в регионах ввели новые ограничения. За последние сутки в России выявили 20 396 новых случая. Зафиксировано 364 летальных исходов. При этом общее число смертей от COVID в стране может быть вдвое больше данных оперативного штаба, который сообщает о 29 887 случаях смерти от вирусной инфекции. Об этом сообщает Росстат.

Минздрав России изменил правила лечения коронавируса. Пациенты с коронавирусом смогут лечиться дома, только если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. Жильцов общежитий и коммунальных квартир, а также тех, кто проживает с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, обязательно отправят в стационар.

Экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич заявил, что коронавирус не навредит экономике в промышленных регионах страны, но сильно повлияет на области, где нет тяжелой промышленности. Например, такие города как Екатеринбург и Пермь, «все равно будут на исключительном положении. Никто не остановит тяжелую промышленность, металлургию, энергетическую и оборонную промышленность», считает специалист. Между тем правительство РФ одобрило проект федерального закона, согласно которому продляется мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 году. Проверяющие могут проводить дистанционным способом инспекторские визиты и выездные проверки. При этом инспекторы могут лично прийти на предприятия, работающие в социальной сфере, образовании, здравоохранении, теплоснабжении и энергетике.

Во всех префектурах и управах Москвы с 12 ноября будет работать система регистрации номеров телефонов на входе (чек-ин). Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, эта мера носит не запретительный, а информационный характер. Он отметил, что чек-ин позволяет специалистам проводить эпидемиологические расследования.

Коронавирус в мире

У российских туристов, прилетевших на Кубу, тесты на коронавирус сделали в общественном туалете. Когда у некоторых из группы выявили положительные результаты, их трансфером отправили в больницу. Всех, кто находился с ними в контакте, изолировали в отдельном бункере, сообщила туристка из Екатеринбурга, оказавшаяся в этой ситуации.

Власти Греции и Литвы с 7 ноября ужесточили меры по борьбе с коронавирусом. Ограничения будут действовать до конца ноября. Жителям Греции запрещено выходить на улицу без уважительной причины. Они могут лишь сходить в магазин, на работу, посетить больницу или дойти до спортзала. В Литве с 7 по 29 ноября перестанут работать заведения общественного питания и ночные клубы.

Группа японских ученых обнаружила в помете обитающих на территории страны летучих мышей вирус , схожий с новым коронавирусом на 81,5%. Подчеркивается, что вирус был обнаружен в биоматериалах летучих мышей, собранных еще семь лет назад.