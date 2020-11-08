08 ноября 2020

Нарколог развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим самоизоляции. Сургут, покупатели, алкоголь, вино, спиртное, покупатели алкоголя, люди в медицинских масках
Алкоголь не способствует уничтожению частиц коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Распространенное представление о том, что при употреблении крепкого алкоголя уничтожаются частицы коронавируса, содержащиеся в воздухе, не имеет отношения к реальности. Об этом журналистам рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — приводит «Лента.ру» слова специалиста.

Ранее в интервью радио Sputnik Исаев рассказал об негативном влиянии алкоголя течение COVID-19. Спиртные напитки, по его словам, сильно подрывают иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении может получить тяжелую форму течения болезни, которая способна привести к осложнениям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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