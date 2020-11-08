Нарколог развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

Распространенное представление о том, что при употреблении крепкого алкоголя уничтожаются частицы коронавируса, содержащиеся в воздухе, не имеет отношения к реальности. Об этом журналистам рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.
«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — приводит «Лента.ру» слова специалиста.
Ранее в интервью радио Sputnik Исаев рассказал об негативном влиянии алкоголя течение COVID-19. Спиртные напитки, по его словам, сильно подрывают иммунитет, поэтому пьющий человек при заражении может получить тяжелую форму течения болезни, которая способна привести к осложнениям.
Подписывайтесь на URA.RU в