08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 9 ноября. В Екатеринбурге расстреляли четырех человек, московский дизайнер посетил города области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, пожарный, мчс россии, тушение пожара
На складе в Екатеринбурге произошел крупный пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный дизайнер Лебедев посетил города региона — уральские преподаватели высказались о введение срока годности для дипломов — в Екатеринбурге произошел крупный пожар и массовое убийство. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Города области посетил известный дизайнер

  • Дизайнер и блогер Артемий Лебедев посетил города Свердловской области: Нижний Тагил, Невьянск, Верхнюю Пышму. В частности Лебедев отметил Шигирского идола, который находится в краеведческом музее Екатеринбурга.

Преподаватели высказались о введении срока годности для дипломов

  • Срок годности для дипломов является бессмысленным, так как выпускники уже доказали свою специализацию. Такое мнение в беседе с URA.RU выразили преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Наталия Пращерук и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

На заводе РТИ горел большой склад

В Екатеринбурге произошло массовое убийство

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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