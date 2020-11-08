На складе в Екатеринбурге произошел крупный пожар
Известный дизайнер Лебедев посетил города региона — уральские преподаватели высказались о введение срока годности для дипломов — в Екатеринбурге произошел крупный пожар и массовое убийство. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Города области посетил известный дизайнер
- Дизайнер и блогер Артемий Лебедев посетил города Свердловской области: Нижний Тагил, Невьянск, Верхнюю Пышму. В частности Лебедев отметил Шигирского идола, который находится в краеведческом музее Екатеринбурга.
Преподаватели высказались о введении срока годности для дипломов
- Срок годности для дипломов является бессмысленным, так как выпускники уже доказали свою специализацию. Такое мнение в беседе с URA.RU выразили преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Наталия Пращерук и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
На заводе РТИ горел большой склад
- 8 октября в Екатеринбурге в районе завода РТИ сгорел склад площадью 600 квадратных метров. На месте возгорания работали больше 60 пожарных и 19 единиц техники.
В Екатеринбурге произошло массовое убийство
- В Екатеринбурге четыре человека погибли в результате стрельбы 7 ноября. Пятой пострадавшей стала 17-летняя девушка, которая получила ранения.
- Позже стало известно, что во время застолья хозяин квартиры расстрелял из карабина «Сайга» своих гостей, а затем покончил с собой.
- Впоследствии выжившей девушке потребовалась психологическая помощь. Об этом рассказала сестра пострадавшей.
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