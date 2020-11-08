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Самое актуальное в ЯНАО на 9 ноября. Школьники переходят на дистанционное обучение, открывается дополнительный ковид-госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские старшеклассники с 9 ноября уходят на онлайн-обучение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики старших классов уйдут на дистант — откроется еще один госпиталь для ковид-пациентов — в доме престарелых произошла вспышка инфекции — на нефтепроводе случилась авария. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Старшеклассники переходят на онлайн-обучение

Откроется еще один ковид-госпиталь

  • В Новом Уренгое, который остается крупнейшим очагом коронавируса в округе, готовятся открыть госпиталь на 300 коек для пациентов с инфекцией. Об этом сообщили в администрации города.

В доме престарелых произошла вспышка COVID

  • В доме-интернате для пожилых в Харпе произошла массовая вспышка коронавируса. С подтвержденным заболеванием госпитализированы 33 постояльца.

Авария на нефтепроводе

  • 7 ноября произошло возгорание магистрального нефтепровода на Еты-Пуровском месторождении «Газпром — Ноябрьскнефтегаз». В результате специалистам пришлось перекрыть аварийный участок и остановить 66 скважин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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