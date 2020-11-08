Ямальские старшеклассники с 9 ноября уходят на онлайн-обучение
Ученики старших классов уйдут на дистант — откроется еще один госпиталь для ковид-пациентов — в доме престарелых произошла вспышка инфекции — на нефтепроводе случилась авария. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Старшеклассники переходят на онлайн-обучение
- Школьники 6-11 классов Ямала с 9 по 30 ноября переходят на дистанционное обучение. Дети с 1 по 5 класс будут учиться очно. Об этом сообщается на правительственном сайте округа.
Откроется еще один ковид-госпиталь
- В Новом Уренгое, который остается крупнейшим очагом коронавируса в округе, готовятся открыть госпиталь на 300 коек для пациентов с инфекцией. Об этом сообщили в администрации города.
В доме престарелых произошла вспышка COVID
- В доме-интернате для пожилых в Харпе произошла массовая вспышка коронавируса. С подтвержденным заболеванием госпитализированы 33 постояльца.
Авария на нефтепроводе
- 7 ноября произошло возгорание магистрального нефтепровода на Еты-Пуровском месторождении «Газпром — Ноябрьскнефтегаз». В результате специалистам пришлось перекрыть аварийный участок и остановить 66 скважин.
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