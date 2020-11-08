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Самое актуальное в Пермском крае на 9 ноября. МЧС предупреждает о гололеде, больных заключенных изолируют в ШИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, ледяной дождь в Перми., пешеходный переход, гололед, ледяной дождь, Тротуары
МЧС предупреждает об усилении ветра и гололеде в крае Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Заключенных, больных ковидом, помещают в туалеты и ШИЗО — МЧС сообщает о резком ухудшении погоды — посчитано количество тестов на коронавирус — названа стоимость домашнего лечения COVID. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Пермских заключенных изолируют в ШИЗО

  • В Пермском крае осужденных, заболевших коронавирусом, помещают в штрафные изоляторы и туалеты. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в ИК-37, ИК-35, ИК-1. Об этом URA.RU рассказали общественники из ОНК.

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

  • МЧС по Пермскому краю предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, 9 ноября в Пермском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Вероятен гололед и порывы ветра до 15-20 м/с.

Каждый четвертый житель региона прошел тест на коронавирус

  • С начала пандемии в крае провели 856 147 исследований на коронавирус. На начало октября антитела выявили почти у 12 процентов жителей Пермского края. Такую информацию предоставили в региональном минздраве.

Житель Перми рассказал, сколько стоит лечение от коронавируса в домашних условиях

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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