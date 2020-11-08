МЧС предупреждает об усилении ветра и гололеде в крае
Заключенных, больных ковидом, помещают в туалеты и ШИЗО — МЧС сообщает о резком ухудшении погоды — посчитано количество тестов на коронавирус — названа стоимость домашнего лечения COVID. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Пермских заключенных изолируют в ШИЗО
- В Пермском крае осужденных, заболевших коронавирусом, помещают в штрафные изоляторы и туалеты. Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в ИК-37, ИК-35, ИК-1. Об этом URA.RU рассказали общественники из ОНК.
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды
- МЧС по Пермскому краю предупреждает об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. По данным ЦГМС, 9 ноября в Пермском крае ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Вероятен гололед и порывы ветра до 15-20 м/с.
Каждый четвертый житель региона прошел тест на коронавирус
- С начала пандемии в крае провели 856 147 исследований на коронавирус. На начало октября антитела выявили почти у 12 процентов жителей Пермского края. Такую информацию предоставили в региональном минздраве.
Житель Перми рассказал, сколько стоит лечение от коронавируса в домашних условиях
- В Перми на лечение COVID в домашних условиях потребуется около 7-8 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал пермяк, который четыре недели провел на больничном.
Подписывайтесь на URA.RU в