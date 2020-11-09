Новые правила лечения коронавируса позволят госпитализировать россиян принудительно, говорит юрист Тимур Матвеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 ноября, — 334-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 244-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 601 661, достигнув отметки в 50 715 480. Выздороветь удалось уже 35 686 209 пациентам (+257 072). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 262 090 человек (+6 156).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 10 282 765 американцев. Следом идут Индия (8 553 864), Бразилия (5 664 115) и Франция (1 787 324). Россия в этом списке занимает пятую, а среди стран Европы — вторую строчку с показателем 1 774 334.

Вакцина и лекарство

Жители Урала и Сибири чаще остальных высказывают свое желание получить вакцину от COVID-19. Москвичи и петербуржцы же, напротив, не хотят этого делать, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob.

Эпидемия коронавируса в РФ закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Для этого, по словам его коллеги — Виталия Зверева, антитела должны выработаться у 70% населения. Это возможно после массовой вакцинации.

Коронавирус в России

Перевод на дистанционное обучение не помог остановить распространение инфекции в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом политик признал, что такая мера в условиях эпидемии все же нужна.

Изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит принудительно госпитализировать пациентов. Об этом журналистам рассказал юрист Тимур Матвеев. По его словам, если врачи будут обязаны доставить больного в стационар, но он откажется, вопрос будет решать суд.

Тесты ПЦР ошибаются более чем в половине случаев, убеждены специалисты Сеченовского университета. Они уверены, что если альтернативного объяснения характерным симптомам нет, то они являются достаточным основанием для постановки диагноза (COVID-19). При этом неважно, каким был тест ПЦР: положительным или отрицательным.

Пандемия отразилась на заболеваемости гриппом. В странах, где уже должна была начаться эпидемия гриппа, ученые и медики практически перестали выявлять это заболевание из-за коронавируса. Российские эксперты объяснили такое положение дел более активной вакцинацией, ужесточением правил личной гигиены, ограничительными мерами и самоизоляцией.

Коронавирус в мире

Человечество может столкнуться со вспышкой вируса Нипах, который гораздо опаснее Sars-CoV-2. Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей может выработаться штамм вируса с измененными свойствами. Если это случится, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни, летальность которой достигает 90%.

Британские врачи нашли еще одну причину тяжелого течения COVID-19 . Группа медиков исследовала статистику заражения и смертности и выявила связь между тяжестью болезни и широтой. Как выяснилось, у жителей регионов, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще появляются осложнения.