Сегодня, 9 ноября, — 334-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 244-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 774 334 (+20 498) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 14 965 (+191) инфицированных. Выздоровели 9 882 заразившихся (+102 за сутки), умерли — 719 (в том числе от COVID-19 — 433).
Коронавирус ускоряет свое распространение в регионе. Коэффициент распространения инфекции, как и общее количество новых случаев заболевания COVID-19, продолжает расти. Сейчас
В семи муниципалитетах региона COVID-19 распространяется быстрее всего. В Кунгуре, Оханске, Березовке, Кочево, Частых, Орде и Гайнах за последние полтора месяца произошел самый значительный прирост числа заразившихся коронавирусом. Если в среднем по краю число заболевших увеличилось в полтора раза, то в этих территориях — более чем в два раза.
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Пермских заключенных с коронавирусом закрывают в туалетах. На условия содержания в колониях чаще всего жалуются родственники осужденных. Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в трех колониях: ИК-37, ИК-35 и ИК-1. Также сообщается, что заразившихся заключенных помещают в штрафные изоляторы (ШИЗО).
В Перми на пандемии фармбизнес заработал в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На препараты для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницы Прикамья потратили 262 миллиона рублей, а годом ранее на аналогичные лекарства было потрачено в 2,5 раза меньше.
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