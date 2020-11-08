В Пермском крае за сутки выявили 191 новый случай заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 ноября, — 334-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 244-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 774 334 (+20 498) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 14 965 (+191) инфицированных. Выздоровели 9 882 заразившихся (+102 за сутки), умерли — 719 (в том числе от COVID-19 — 433).

Коронавирус ускоряет свое распространение в регионе. Коэффициент распространения инфекции, как и общее количество новых случаев заболевания COVID-19, продолжает расти. Сейчас коэффициент Rt находится на уровне 1,08 (7 ноября — 1,07) . В больницах региона находится 1691 человек, в том числе 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В семи муниципалитетах региона COVID-19 распространяется быстрее всего. В Кунгуре, Оханске, Березовке, Кочево, Частых, Орде и Гайнах за последние полтора месяца произошел самый значительный прирост числа заразившихся коронавирусом. Если в среднем по краю число заболевших увеличилось в полтора раза, то в этих территориях — более чем в два раза.

ЗАГСы предлагают повременить со свадьбой. Из-за пандемии чиновники предлагают молодоженам перенести дату регистрации или ограничить число гостей до 10 человек. Также для получения услуг ЗАГСы предлагают записываться заранее: через портал «Госуслуги», по телефону или по электронной почте.

Пермских заключенных с коронавирусом закрывают в туалетах. На условия содержания в колониях чаще всего жалуются родственники осужденных. Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в трех колониях: ИК-37, ИК-35 и ИК-1. Также сообщается, что заразившихся заключенных помещают в штрафные изоляторы (ШИЗО).

В Перми на пандемии фармбизнес заработал в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На препараты для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницы Прикамья потратили 262 миллиона рублей, а годом ранее на аналогичные лекарства было потрачено в 2,5 раза меньше. Основную массу лекарств в медучерждения поставили пермские фармдилеры , остальное — иногородние.