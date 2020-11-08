Эпидемиолог: чем опасны самолеты и аэропорты во время карантина

Пассажиры самолета имеют минимальный риск заразиться коронавирусной инфекцией во время перелета. Наибольшую опасность представляют соседи без масок и само здание аэропорта. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.
«Воздух в самолете проходит через системы кондиционирования, в которых установлены hepa-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы», — рассказал URA.RU Выгоняйлов. По его словам, наибольшую опасность представляют соседи по креслам, которые не соблюдают масочный режим, а также непосредственно само здание аэропорта.
«Максимальную опасность представляют закрытые помещения аэропорта, где люди вынуждены контактировать с большим потоком других людей во время оформления билетов, проверки багажа или ожидания посадки. Снизить вероятность заражения можно при соблюдении индивидуальных мер защиты каждым пассажиром», — отметил URA.RU Выгоняйлов.
Ранее эксперт указывал, что жителям Челябинской области не стоит ждать, пока переболеет более 70% населения и установится так называемый коллективный иммунитет. Эта схема не сработала с дисциплинированными шведами. По мнению эпидемиолога, ситуацию может спасти только всеобщая вакцинация против COVID-19.
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