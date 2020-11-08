Госдолг Пермского края увеличился вдвое

Уровень долговой нагрузки вырос на фоне падения поступлений в бюджет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермский край почти в два раза увеличил уровень долговой нагрузки. Информация опубликована на сайте краевого министерства финансов.

На 1 октября объем госдолга Прикамья составил 14,9 млрд рублей. Это кредиты, которые регион привлек из федерального бюджета. На 1 июля объем госдолга региона составлял чуть более 8 млрд рублей. Таким он оставался с начала апреля, когда краевым властям удалось полностью рассчитаться с кредитными организациями. Получить оперативный комментарий минфина Пермского края на момент опубликования новости URA.RU не удалось, в ведомство направлен запрос.

«Рост долга связан с необходимостью привлечения дополнительных кредитов в условиях падения цен на нефть. Налоги от работы нефтяной отрасли составляют существенную доходную часть бюджета», — пояснил URA.RU источник, близкий к краевому правительству. Он также отметил, что вторая причина связана с пандемией, сильно ударившей по экономике.

Увеличение госдолга объясняется сокращением доходной части бюджета, отметил декан экономического факультета Пермского классического университета Михаил Городилов. «Это произошло из-за уменьшения объемов производства и продаж, в том числе, в нефтяном секторе. Плюс к этому, [введены] дополнительные льготы для определенных видов деятельности. При этом расходную часть бюджета власти сокращать не стали -это бы отразилось как на экономике региона, так и на уровне доходов населения», — отметил Городилов, указав, что, несмотря на увеличение госдолга, он по-прежнему «не является для края критическим».

Значительным, но не критическим, назвал увеличение объема госдолга и экономист Антон Любич. «Это значительная сумма, учитывая, что она составляет порядка 10% от доходной части бюджета», — пояснил агентству Любич. Таким образом, добавил экономист, федеральный центр компенсирует региону падение доходной части бюджета.

Ранее краевое правительство сформировало проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Предполагается, что ближайшие три года бюджет будет дефицитным. Для его сбалансированности краевые власти намерены привлечь кредиты в банках в сумме более 230 млрд рублей.