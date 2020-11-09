В протестном курганском городе хотят вернуть выборы мэра

В Шадринске (Курганская область) местные активисты предлагают вернуть прямые выборы мэра. В поддержку своей инициативы они опубликовали петицию в соцсети «ВКонтакте».
«Электронной петицией „За прямые выборы мэра города Шадринска“ мы проверяем настроения жителей Шадринска. Когда мы начнем создавать петицию со сбором подписей, мы уведомим городскую администрацию», — объяснил URA.RU автор петиции Леонид Коробицын. На момент написания новости петицию поддержали 150 человек.
По словам Коробицына, идея создать петицию появилась, когда депутаты гордумы поддержали выдачу премий мэру Виктору Ермишкину. Ранее одно из вознаграждений прокуратура признавала незаконным. Коробицын добавил, что оформленную с помощью юристов петицию в письменном виде передадут в администрацию.
«Все обращения, которые поступают в администрацию города, рассматриваются в установленном законом порядке», — ответили URA.RU в пресс-службе мэрии Шадринска. В администрации добавили, что вопрос, озвученный в данной петиции, в мэрии не обсуждался.
В большинстве городов региона, в том числе в Кургане и Шадринске, мэра выбирают депутаты по итогам заседания конкурсной комиссии. В середине августа Шадринск был назван одним из самых конфликтных городов в уральском округе.
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