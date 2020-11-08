Владислав Постников ведет кампанию в Верх-Исетском районе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат на довыборах в гордуму Екатеринбурга Владислав Постников заручился поддержкой организации «Открытая Россия», подконтрольной бизнесмену Михаилу Ходорковскому, находящемуся за рубежом. Как сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией, в штабе Постникова работают два представителя «ОР», кроме того, организация предоставила кандидату финансовую помощь.

Постников, выдвинутый партией «Яблоко» в округе №3 (Верх-Исетский район), является координатором свердловского отделения «Открытой России». По словам собеседника агентства, 7 ноября на его встречах с избирателями присутствовал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. О визите в Екатеринбург сообщал и сам Пивоваров — на своей странице в Facebook. «А два человека из московской „Открытки“ курируют соцсети [штаба] и полевую работу», — поделился инсайдер.

По словам другого источника, «Яблоко» не оказывает помощи своему кандидату (это URA.RU подтвердил и член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин). «Единственная [финансовая] поддержка, которую получил штаб Постникова, — 200 тысяч рублей из „Открытой России“. Остальное — донаты», — рассказал источник. Сам Постников в разговоре с URA.RU заявил, что информация о 200-тысячном транше не соответствует действительности, и отметил, что исчерпывающие сведения о финансировании его кампании будут предоставлены в горизбирком. Кандидат также подчеркнул, что у него нет информации, что сотрудники его штаба, которых инсайдеры связывают с «Открытой Россией», действительно работают в этой организации.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга по двум округам — №3 (Верх-Исетский район) и №9 (Ленинский район) — намечены на 22 ноября. В округе №3 Постников конкурирует с экс-депутатом Антоном Швалевым («Единая Россия»), православной активисткой Оксаной Ивановой («Справедливая Россия»), коммунисткой Ольгой Прожериной и Александром Каптюгом из ЛДПР.