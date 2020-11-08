Пороховой завод в Перми получил иск на десятки миллионов рублей

Пермэнергосбыт взыскивает с Пермского порохового завода десятки миллионов рублей за потребление электроэнергии. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Пермского края. Дело назначено к рассмотрению на 9 декабря, указано в картотеке суда.
«Истец — ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ — обратился в суд с иском к ответчику ФКП „Пермский пороховой завод“ о взыскании задолженности за дополнительно потребленный объем электрической энергии в размере 41611747 рубля 22 копейки», — указано в определении суда. Задолженность сформировалась с августа 2019-го по апрель 2020 года.
После подачи иска в суд ответчик частично оплатил задолженность, поэтому сумма исковых требований уменьшилась до 32,7 млн рублей. При этом Пермский пороховой завод представил суду отзыв на иск.
В апреле этого год Министерство промышленности и торговли РФ внесло Пермский пороховой завод в список 246 системообразующих организаций. Ранее на предприятии прошло массовое сокращение сотрудников. Краевые власти объясняли это политикой снижения издержек.
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