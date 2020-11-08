08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

Пороховой завод в Перми получил иск на десятки миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
Завод семь месяцев не платил за потребление электроэнергии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермэнергосбыт взыскивает с Пермского порохового завода десятки миллионов рублей за потребление электроэнергии. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Пермского края. Дело назначено к рассмотрению на 9 декабря, указано в картотеке суда.

«Истец — ПАО „Пермская энергосбытовая компания“ — обратился в суд с иском к ответчику ФКП „Пермский пороховой завод“ о взыскании задолженности за дополнительно потребленный объем электрической энергии в размере 41611747 рубля 22 копейки», — указано в определении суда. Задолженность сформировалась с августа 2019-го по апрель 2020 года.

После подачи иска в суд ответчик частично оплатил задолженность, поэтому сумма исковых требований уменьшилась до 32,7 млн рублей. При этом Пермский пороховой завод представил суду отзыв на иск.

В апреле этого год Министерство промышленности и торговли РФ внесло Пермский пороховой завод в список 246 системообразующих организаций. Ранее на предприятии прошло массовое сокращение сотрудников. Краевые власти объясняли это политикой снижения издержек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...