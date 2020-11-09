Педагог из ХМАО обвинила окружных чиновников в гонениях

В ХМАО воспитатель детского сада «Радуга» критикует работу депобразования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Воспитатель детского сада №11 из Ханты-Мансийска считает несправедливым увольнение своего руководителя. По мнению педагога Анастасии Яковлевой, заведующая детского сада «Радуга» Ольга Ротарь поплатилась должностью из-за того, что заступилась за свою подчиненную. Ранее на Яковлеву посыпались жалобы от коллеги по работе из-за личного конфликта. В результате депобразования ХМАО начал проверки, после чего с заведующей детсада расторгли трудовой договор.

«Как орган исполнительной власти [департамент образования ХМАО], в ведомстве которого находятся детские сады, не заинтересован в детальном рассмотрении и решении вопроса, в случае даже незначительных замечаний предлагая все решать кардинально: сменой кадров. Очень горько, когда сталкиваешься с непоколебимой машиной власти, которая отказывается слышать правду», — написала Яковлева в социальных сетях. Яковлева добавила, что ей удалось сохранить место благодаря заведующей и родителям воспитанников.

В департаменте образования ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что осведомлены о ситуации внутри детского сада, отметив, что это зона ответственности департамента образования администрации Ханты-Мансийска. Официальный запрос с просьбой прокомментировать происходящее в депобразования Ханты-Мансийска отправлен, на момент публикации ответ не получен. Источник внутри ведомства отметил, что конфликт между Ротарь и местными чиновниками длится давно. «Учреждение неоднократно проверяли по жалобам родителей и каждый раз находили различные нарушения в работе заведующей. Поэтому решение местного депобра вполне логично», — заключил осведомленный источник, добавив, что трудовые отношения с Ротарь были расторгнуты на законных основаниях, по истечении срока его действия.

Ранее URA.RU писало, что экс-заведующая детским садом «Умка» из Мегиона Марина Дранко считает, что уволена из-за своей политической активности. Но власти города объяснили, что расторгли договор с Дранко из-за многочисленных санитарных нарушений внутри детского сада.