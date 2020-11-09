09 ноября 2020
08 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 10 ноября. Комарова недовольна уборкой снега, названы цены на тесты на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , поликлиника, процедурный кабинет, больница
Дешевле всего тест на COVID можно пройти в Ханты-Мансийске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО недовольна уборкой снега — в Ханты-Мансийске самые дешевые тесты на коронавирус — биатлонисты проведут сборы в Югре — азербайджанцы провели стихийный митинг. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Глава Югры недовольна уборкой снега

  • Губернатор Наталья Комарова раскритиковала мэра Лангепаса Бориса Сурцева из-за жалоб горожан на неубранный снег. Комарова отметила, что зима только началась, а уже начались нарекания по этому поводу.

Стали известны цены теста на коронавирус

  • В частных и бюджетных поликлиниках ХМАО можно пройти платный тест на COVID. Дешевле всего тест можно сделать в Ханты-Мансийске, где средняя стоимость составляет чуть более двух тысяч рублей. Самые дорогие тесты — в Нефтеюганске (чуть более трех тысяч рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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