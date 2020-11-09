Дешевле всего тест на COVID можно пройти в Ханты-Мансийске
Губернатор ХМАО недовольна уборкой снега — в Ханты-Мансийске самые дешевые тесты на коронавирус — биатлонисты проведут сборы в Югре — азербайджанцы провели стихийный митинг. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Глава Югры недовольна уборкой снега
- Губернатор Наталья Комарова раскритиковала мэра Лангепаса Бориса Сурцева из-за жалоб горожан на неубранный снег. Комарова отметила, что зима только началась, а уже начались нарекания по этому поводу.
Стали известны цены теста на коронавирус
- В частных и бюджетных поликлиниках ХМАО можно пройти платный тест на COVID. Дешевле всего тест можно сделать в Ханты-Мансийске, где средняя стоимость составляет чуть более двух тысяч рублей. Самые дорогие тесты — в Нефтеюганске (чуть более трех тысяч рублей).
Сборная России по биатлону проведет подготовку в Югре
- Спортивная подготовка мужской сборной России по биатлону пройдет в Ханты-Мансийске. Ранее мужская и женская команды должны были собраться в Тюмени, но из-за эпидемии коронавируса их решили разделить, чтобы ограничить контакты.
В Мегионе полиция разогнала стихийный митинг
- Полицейские вмешались в стихийный митинг в Мегионе, организованный азербайджанцами. Таким образом представители национальности праздновали военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе.
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