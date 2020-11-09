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Самое актуальное в Пермском крае на 10 ноября. Регион вдвое увеличил госдолг, названа стоимость транспортной реформы

© Служба новостей «URA.RU»
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обработка автобусов от коронавируса 16 марта 2010 г. Пермь., автобус, маршрут, общественный транспорт, конечная станция
Транспортная реформа Перми обойдется в 9 млрд рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Из-за коронавируса долг Пермского края увеличился вдвое — транспортная реформа обойдется в девять миллиардов рублей — выбран врио председателя гордумы Перми — крупный завод задолжал за электричество. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:

Госдолг края за три месяца увеличился двое

  • На 1 октября объем госдолга Пермского края составил 14,9 млрд рублей. Однако на 1 июля регион был должен чуть более 8 млрд рублей. Причиной такого роста госдолга стали кредиты, которые регион привлек из федерального бюджета в период пандемии.

Стала известна стоимость транспортной реформы Перми

  • Власти Перми направят на развитие общественного транспорта города порядка 9 млрд рублей. Такая сумма заложена в программу развития транспортной инфраструктуры на 2020—2022 годы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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