Транспортная реформа Перми обойдется в 9 млрд рублей
Из-за коронавируса долг Пермского края увеличился вдвое — транспортная реформа обойдется в девять миллиардов рублей — выбран врио председателя гордумы Перми — крупный завод задолжал за электричество. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 ноября — в обзоре URA.RU:
Госдолг края за три месяца увеличился двое
- На 1 октября объем госдолга Пермского края составил 14,9 млрд рублей. Однако на 1 июля регион был должен чуть более 8 млрд рублей. Причиной такого роста госдолга стали кредиты, которые регион привлек из федерального бюджета в период пандемии.
Стала известна стоимость транспортной реформы Перми
- Власти Перми направят на развитие общественного транспорта города порядка 9 млрд рублей. Такая сумма заложена в программу развития транспортной инфраструктуры на 2020—2022 годы.
Найдена замена спикеру гордумы Перми
- Обязанности спикера пермской гордумы временно будет выполнять первый зампредседателя городской думы Дмитрий Малютин. Однако отправленный в отставку экс-спикер гордумы Юрий Уткин до сих пор не подписал документы о прекращении его полномочий на посту председателя.
Пороховой завод задолжал деньги за электричество
- Пермский пороховой завод должен энергетикам более 30 млн рублей за потребление электроэнергии. Иск к предприятию подала «Пермская энергосбытовая компания». Однако пороховой завод представил суду отзыв на этот иск.
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